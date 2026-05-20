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Amazon wertet seine virtuelle Sprachassistentin massiv auf: Alexa+ soll dank generativer KI Konversationen in natürlicher Sprache ermöglichen und zudem deutlich leistungsfähiger sein. Als Ambient-KI ist sie jederzeit direkt ansprechbar und durch die Kooperation mit verschiedenen Diensten auch handlungsfähig.

Als Amazon seine ursprüngliche Sprachassistentin Alexa 2016 in Deutschland einführte, war das für viele Nutzer erst einmal ein großer Schritt. Amazon-Geräte wie die Echo-Lautsprecher konnten nun einfach per Sprache gesteuert werden. Die Musikauswahl oder das Abfragen einfacher Informationen wurden so auf besonders unkomplizierte Weise möglich. Allerdings stellte sich bei vielen auch schnell Ernüchterung ein. Gut nutzbar ist Alexa vor allem, wenn man gezielt Sprachmuster nutzt, die vom Sprachdienst verstanden werden. Eine natürliche bzw. umgangssprachliche Kommunikation ist für Alexa genauso schwierig wie die Beantwortung komplexerer Fragen. Damit reduziert sich der Nutzen vor allem auf einfache Basisfunktionen. Mit dem Siegeszug von Generativer KI und den Large Language Models (LLM) wurden die Einschränkungen von Alexa noch offensichtlicher. ChatGPT, Gemini & Co. kommen mit ganz unterschiedlichen Formulierungen zurecht und können darauf auch sehr viel komplexer reagieren als Alexa.

Für Amazon bietet sich damit aber auch die Chance, den eigenen Sprachdienst massiv aufzuwerten. Und diese Chance möchte man nun mit Alexa+ nutzen. Die "neue" Alexa ist weiterhin eine Sprachassistentin, ist dank generativer KI aber zu einer Kommunikation in natürlicher Sprache fähig. Man muss also nicht mehr "Alexa-Sprech" nutzen, sondern kann ganz ungezwungen Fragen stellen oder Aufgaben erteilen. Dabei hat Alexa+ den Vorteil, dass sie als Ambient-KI jederzeit einfach angesprochen werden kann. Nach einmaliger Nutzung des Aktivierungsworts ("Alexa") kann nun auf das dauernde Wiederholen des Wortes verzichtet werden. Dafür stellt man nach oder auch während der Antwort von Alexa+ zügig eine Anschlussfrage. Innerhalb des Gesprächs sind Themenwechsel problemlos möglich. Die ganze Kommunikation wirkt damit tatsächlich sehr viel natürlicher und ungezwungener. Noch benötigt Alexa+ aber kleine Denkpausen, die den Kommunikationsfluss teils doch etwas ausbremsen.

Nachdem uns Alexa+ schon auf dem Launch-Event gezeigt wurde, konnten wir sie mittlerweile auch selbst testen. Wir haben dafür vor allem einen aktuellen Echo Show 11 und die Alexa-App am Smartphone genutzt. Dabei hat Alexa+ unsere Fragen und Anliegen überwiegend direkt verstanden. Nur gelegentlich wurden unsere Fragen bzw. Anliegen nicht beim ersten Versuch erfasst. Das betraf vor allem sehr spezielle Themen oder wenn Begriffe genutzt werden, die akustisch leicht verwechselt werden können. Oft hilft es dann, deutlicher zu sprechen oder die Frage nach Möglichkeit umzuformulieren bzw. mit mehr Kontext zu formulieren.

Unsere Frage "Was heißt "Nelken" auf Englisch?" wurde z.B. von Alexa falsch verstanden. Wir erhielten die Übersetzung für "Melken". In diesem Fall half es einfach, die Frage erneut mit stärkerer Betonung und leicht umformuliert zu stellen. Der nächste Schritt wäre sonst gewesen, beispielsweise "Wie heißt das Gewürz "Nelken" auf Englisch?" zu fragen. Gerade bei leicht verwechselbaren oder sehr speziellen Wörtern sorgt zusätzlicher Kontext dafür, dass Alexa+ Fragen leichter verstehen kann.

Auf dem Echo Show 11 wird beim Aufrufen von Alexa+ der Dialog mit dem Sprachdienst als Text angezeigt. Dabei werden teils auch Grafiken wie beispielsweise die Vorschaubilder von Rezepten eingebettet. Bezieht Alexa+ Wissen aus dem Internet, werden die genutzten Quellen genannt.

Eine Konversation lässt sich über mehrere Alexa+-Geräte hinweg führen. Man kann das Gespräch z.B. am Echo-Lautsprecher im Wohnzimmer starten, es unterwegs über die Alexa-App fortführen und später am Rechner beenden. Dazu ist Alexa+ lernfähig, merkt sich Vorlieben des Nutzers und erfasst die Routinen des Haushalts.