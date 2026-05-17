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Gaming-Stühle gehören inzwischen längst zur Standardausstattung vieler Heimarbeits- und Gaming-Ecken. Während sich frühe Modelle vor allem optisch an Sportsitzen aus dem Auto orientierten, versuchen moderne Hersteller zunehmend, die Brücke zwischen klassischem Gaming-Chair und ergonomischem Bürostuhl zu schlagen. ASUS verfolgt diesen Ansatz bereits seit einigen Jahren innerhalb der ROG-Serie und erweitert das Portfolio nun um den neuen ROG Courser. Aber der ROG Courser wäre natürlich kein ROG-Stuhl, wenn er neben dem Ergonomie-Faktor auch optisch richtig starke ROG-Gene mitbringen würde.

Der Stuhl richtet sich klar an Enthusiasten, die nicht nur Wert auf ein auffälliges Design legen, sondern auch längere Gaming- oder Arbeitssessions komfortabel überstehen möchten. ASUS kombiniert dafür ein futuristisch angehauchtes Design mit Carbonoptik auf der Rückseite mit umfangreichen Ergonomie-Funktionen, hochwertigen Materialien und zahlreichen Einstellmöglichkeiten. Dabei bewegt sich der ROG Courser preislich klar im Premium-Segment, momentan für knapp über 780 EUR (Geizhals). Die zuletzt von uns getesteten Modelle wie der Fractal Design Refine (ab knapp 450 EUR) oder Corsairs TC500 Luxe (knapp über 400 EUR) haben zuletzt gezeigt, dass Nutzer mittlerweile deutlich höhere Ansprüche an Komfort, Anpassbarkeit und Materialqualität stellen, diese aber auch schon für einen günstigeren Preis zu haben sind.

ASUS versucht beim ROG Courser insbesondere durch seine ergonomische Konstruktion zu punkten. Die Kombination aus atmungsaktiven Materialien, flexiblen Anpassungsmöglichkeiten und einer insgesamt deutlich erwachseneren Optik soll sowohl Gamer als auch Nutzer im Homeoffice ansprechen. Gerade die Mischung aus Gaming-Ästhetik und Büroergonomie dürfte für viele Interessenten spannend sein.

Technische Daten in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung ASUS ROG

Courser Gaming Chair Straßenpreis ab 780 EUR Homepage rog.asus.com Grunddaten Produkttyp / Design Racing Style Gaming Chair Farbe Premium PU-Black Beleuchtung Aura RGB-Beleuchtung Maße und Gewicht Produktmaße

(L x B x H) 700 x 670 x 1.400 mm Gewicht 30,1 kg ± 2,5 % Maximale Belastbarkeit 136 kg nach BIFMA-Regulierung Ergonomie und Funktionen Neigemechanik ROG Dynamic Synchronized Recline System Neigungsbereich 90 bis 155 Grad Lordosenstütze 4D-verstellbar mit kaltgepresstem TPU-Pad Armlehnen 4D-Armlehnen mit 360-Grad-Rotation Kopfstütze abnehmbar, magnetisch befestigt Sitzfläche 55 cm breite Sitzfläche Besonderheiten Mobile-Gaming-Modus,

Hybrid-Nutzung für Gaming, Streaming, Arbeiten und Entspannen

Aufbau, Optik und Verarbeitungsqualität

Wie bei fast allen Gaming-Stühlen bekommt man einen riesigen Karton, in dem alle Komponenten einzeln geliefert werden. Bereits beim Auspacken wird deutlich, dass ASUS den ROG Courser klar oberhalb klassischer Gaming-Stühle positioniert. Viele Komponenten wirken massiver und hochwertiger als bei klassischen Racing-Seat-Modellen. Vor allem das Aluminium-Fußkreuz sowie die stabile Grundkonstruktion hinterlassen einen sehr robusten Eindruck. Die Sitzfläche und die Armlehnen sind dabei bereits im Auslieferungszustand verschraubt, was deutlich Arbeit beim Zusammenbau erspart.

Zunächst müssen die Rollen in das Fußkreuz gesteckt werden. Hierauf kommt die Druckfeder mit der Abdeckung, dann kann die Sitzfläche aufgesteckt werden. Bislang muss man noch keinen Schraubenzieher in die Hand nehmen. Das ändert sich zwar bei dem schweren Rückenelement, aber auch hier hat sich ASUS etwas einfallen lassen: Das Element kann zunächst aufgesteckt werden, sodass man nicht die Löcher der Schrauben suchen muss, während man die schwere Lehne ausbalanciert. Nach insgesamt sechs Schrauben sitzen die Rückenlehne und auch die Abdeckungen darüber. ASUS liefert allerdings alle notwendigen Werkzeuge mit und die Anleitung ist übersichtlich gestaltet. Insofern ist der Aufbau eher einfach und recht schnell erledigt.

Für die RGB-Funktionalität wird ein USB-Kabel mitgeliefert, was auf einer Seite einen magnetischen Adapter hat, um entweder als Verlängerung oder Stecker zu agieren. Daran kann man z.B. ein Ladegerät anstecken, wenn man den Stuhl stationär verwenden möchte - oder eine Power-Bank in die auf der Rückseite angebrachte Tasche stecken, um den Stuhl ohne Kabelwirrwarr mit Strom zu versorgen. Auf der Rückseite befinden sich dabei die vier Steuerungsknöpfe für ein paar Lichteffekte und unterschiedliche Farben.

Optisch setzt ASUS erneut auf die bekannte ROG-Designsprache. Der ROG Courser wirkt futuristisch, etwas aggressiv und cool. Besonders auffällig ist die Kombination aus kantigen Formen mit dem schwarzen PU-Leder und dem kaltgepressten Lendenpolster. Dadurch hebt sich der Stuhl deutlich von klassischen Kunstleder-Gaming-Chairs ab. Auch die Rückseite sieht mit dem Carbon-Imitat sehr cool aus.

Die Verarbeitung bewegt sich insgesamt auf einem hohen Niveau. Spaltmaße fallen sauber aus, störende Geräusche treten kaum auf und sämtliche Verstellmechanismen wirken stabil. Auch die Armlehnen hinterlassen einen hochwertigen Eindruck und sitzen vergleichsweise fest. Gerade günstigere Gaming-Stühle neigen hier oft zu deutlichem Spiel, wohl auch darin begründet, dass man die Armlehnen oftmals selbst anschrauben muss. Auch wenn insgesamt an den Seiten sehr viel Plastik verwendet wird, erscheint dieses recht hochwertig.

Insgesamt wirkt der ROG Courser aber deutlich erwachsener und hochwertiger als viele klassische Gaming-Stühle.

Einstellmöglichkeiten, Sitzkomfort und Alltagseindruck

ASUS stattet den ROG Courser mit einer Vielzahl moderner Ergonomie-Funktionen aus, bleibt dabei aber klar dem klassischen Gaming-Chair-Konzept treu. Im Mittelpunkt steht eine vergleichsweise breite Sitzfläche mit großzügiger Polsterung, die sowohl beim Gaming als auch während längerer Arbeitssessions einen hohen Komfort bieten soll. Der verwendete Kaltschaum fällt angenehm straff aus und verhindert, dass man nach längerer Nutzung zu stark einsinkt. Gleichzeitig bleibt die Polsterung komfortabel genug, um auch mehrere Stunden am Stück problemlos auf dem Stuhl verbringen zu können.

Positiv fällt zudem die Synchronmechanik auf, die ASUS unter dem Namen "Dynamic Synchronized Recline System" vermarktet. Im Gegensatz zu vielen einfachen Wippmechaniken wirkt die Bewegung der Rückenlehne kontrollierter und hochwertiger. Der Gegendruck bleibt dabei angenehm konstant, wodurch der Stuhl insgesamt einen stabileren Eindruck hinterlässt als viele andere Modelle. Die Rückenlehne wird zudem über einen Hebel an der rechten Seite eingestellt, der sehr hoch sitzt und somit besser erreichbar ist.

Die Rückenlehne lässt sich weit nach hinten neigen und eignet sich damit nicht nur für konzentriertes Arbeiten oder kompetitives Gaming, sondern auch für entspanntere Sitzpositionen, um einmal eine Pause mit etwas Musik und geschlossenen Augen zu genießen. Unterstützt wird das Ganze durch die integrierte Lordosenstütze, die sich flexibel anpassen lässt und den unteren Rücken spürbar entlastet. ASUS setzt hier auf ein vergleichsweise aufwendiges System mit TPU-Elementen, das hochwertiger wirkt als einfache Lendenkissen, wie sie bei vielen Gaming-Stühlen weiterhin üblich sind.

Auch die 4D-Armlehnen gehören zu den Stärken des ROG Courser. Sie lassen sich umfangreich anpassen und bieten zusätzlich eine Rotationsfunktion, wodurch unterschiedliche Sitzhaltungen besser unterstützt werden sollen. Gerade Nutzer, die häufig zwischen Maus- und Controller-Nutzung wechseln oder Handhelds verwenden, profitieren von den flexiblen Einstellmöglichkeiten. Die Armlehnen sind unterpolstert, somit ist der Druck auf einzelne Knochen nicht allzu hoch und die Oberfläche wird nicht nach einer Zeit unangenehm.

Die Kopfstütze ist magnetisch befestigt und lässt sich unkompliziert positionieren. Insgesamt vermittelt der ROG Courser damit einen durchdachten Eindruck. Der Fokus liegt klar auf einer Mischung aus Komfort, Ergonomie und auffälligem Gaming-Design.

Im Alltag hinterlässt der ROG Courser insgesamt einen hochwertigen Eindruck. Die breite Sitzfläche und die vergleichsweise straffe Polsterung sorgen dafür, dass der Stuhl sowohl beim Gaming als auch bei längeren Arbeitssessions angenehm bleibt. Es ist genügend Luft nach links und rechts, sodass hier auch schwerere Gamer genügend Platz haben sollten.

Die Polsterung ist gerade im Vergleich zu Mesh-Stühlen wie dem Fractal Design Refine etwas straffer. Der erste Eindruck ist, dass der Stuhl etwas zu hart gepolstert ist - doch auch nach einem längeren Arbeitstag und über mehrere Stunden sitzt man auf dem Stuhl noch angenehm. Die 4D-Armlehnen lassen sich dabei perfekt einstellen, sodass sie entweder unter dem Tisch verschwinden können, um näher an den Schreibtisch zu rücken - oder genügend Halt bei einer Handypause liefern. Gerade beim Wechsel zwischen klassischem Desktop-Gaming, Controller-Nutzung oder entspanntem Zurücklehnen zeigen sich die umfangreichen Verstellmöglichkeiten als praktisch.

Die Synchronmechanik arbeitet angenehm gleichmäßig und vermittelt zusammen mit der stabilen Konstruktion ein hochwertiges Sitzgefühl. Auch bei stärkerem Zurücklehnen bleibt der Stuhl ruhig und verwindet sich kaum. Man hat nicht das Gefühl, dass man hinten über fallen würde, wenn der Stuhl besonders stark nach hinten eingestellt wird. Die Lendenwirbelstütze scheint auch einen angenehmen Druck auf die Wirbelsäule auszuwirken.

Da sich die Kopfstütze magnetisch verstellen lässt, kann man sie auch öfter einmal in die richtige Position schieben. Sitzt man gerade vor dem PC, so ist die Kopfstütze eine der wenigen, die am Stuhl bleiben wird - bei vielen anderen Stühlen und deren weichen Kissen fliegt dasselbe oftmals nach kurzer Zeit ohne Nutzen irgendwo im Zimmer herum.

Optisch bleibt der ROG Courser klar als ROG-Produkt erkennbar. Deshalb darf natürlich auch eine integrierte Aura-RGB-Beleuchtung nicht fehlen. Sie setzt zusätzliche Akzente, ist aber eher ein Gimmick. Vielleicht hat sie einen Mehrwert für im Dunklen spielende Streamer, da man selber die Beleuchtung ja nicht wahrnimmt, wenn man auf dem Stuhl sitzt. Wer auf die RGB-Beleuchtung verzichten kann, kann mit der Core-Variante des Stuhls insgesamt fast 100 EUR sparen.

Fazit

Mit dem ROG Courser positioniert ASUS einen Premium-Gaming-Stuhl, der sich klar an anspruchsvolle Enthusiasten richtet. Statt ausschließlich auf aggressive Racing-Optik zu setzen, kombiniert ASUS das bekannte ROG-Design mit einer spürbar aufwendigeren Ergonomie und hochwertigeren Ausstattung.

Besonders überzeugen können die stabile Konstruktion, die komfortable Kaltschaum-Polsterung sowie die umfangreichen Einstellmöglichkeiten. Dabei sticht insbesondere die Synchronmechanik heraus und hinterlässt einen deutlich hochwertigeren Eindruck als viele klassische Wippmechaniken günstiger Gaming-Chairs. Hinzu kommen die flexibel einstellbaren 4D-Armlehnen und die integrierte Lordosenstütze, die den Langzeitkomfort spürbar verbessern. Stundenlange Gaming-Sessions oder ein langer Arbeitstag sind auf dem Stuhl kein Problem.

Aber auch, wenn man auf dem ROG Courser einen ganzen Tag arbeiten könnte, bleibt er dabei dennoch klar im Gaming-Segment verankert. Die kantige Designsprache, die RGB-Beleuchtung und die insgesamt sportliche Gestaltung sorgen dafür, dass er als klassisches ROG-Produkt erkannt wird. Während die Materialauswahl, das PU-Leder, die Plastikelemente und die Carbon-Rückenseite schick aussehen, ist die RGB-Beleuchtung sicherlich etwas, was man weglassen und so mit der Core-Variante des Stuhls ein paar Euro sparen könnte.

Der hohe Preis dürfte allerdings deshalb auch die größte Einstiegshürde darstellen. ASUS bewegt sich hier klar im Premium-Bereich und konkurriert damit nicht nur mit anderen High-End-Gaming-Stühlen, sondern teilweise auch bereits mit etablierten Ergonomie-Modellen. Der noblecharis Hero wäre beispielsweise als klassischer Gaming-Stuhl, aber mit Echtleder als Material zu nennen. Auch die ersten Ergonomie-Stühle klassischer Officestuhl-Hersteller fangen in dem Preisbereich an.

Insgesamt liefert ASUS mit dem ROG Courser jedoch einen überzeugenden Premium-Gaming-Chair ab, der klassischen Racing-Stühlen in puncto Ergonomie und Verarbeitung spürbar überlegen wirkt. Wer sich in das Design verliebt hat und den Preis in Ordnung findet, kann bedenkenlos zugreifen.

ASUS ROG Courser Gaming Chair Pro Synchronmechanik mit 155° Neigung

Komfortabler Zusammenbau

Qualitativer Aufbau

Verstellbare Lendenwirbelstütze mit kaltgepresster TPU-Konstruktion

4D-Armlehnen, breite Sitzfläche Kontra relativ hoher Preis