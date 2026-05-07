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Huawei spricht mit den neuen Smartwatches Watch Fit 5 und Watch Fit 5 Pro primär junge Menschen an. Dabei soll das Design gut ins urbane Umfeld passen. Die beiden Modelle der Watch-Fit-5-Serie bieten aber gleichzeitig auch etliche Sport- und Health-Features für einen aktiven Outdoor-Lebensstil.

Im Gegensatz zu Huawei-Modellen, die sich mit ihrer runden Gestaltung eher an klassisches Uhrendesign anlehnen (etwa die Watch GT 6 Pro), zeigen sich die Watch-Fit-Modelle üblicherweise mit einem eckigen und modernen Design. Huawei selbst sieht sie dann in erster Linie auch als Modelle für junge Menschen. Bei der neuen Watch-Fit-5-Serie hat der Hersteller den Fokus auf die Weiterentwicklung der Sport- und Health-Features gelegt. So wird ein Fahrradmodus geboten, der umfangreiche Metriken erfasst und einen klassischen Fahrradcomputer überflüssig machen soll.

Dabei gibt es wieder zwei Modelle: Die Watch Fit 5 sieht Huawei selbst als Modell für Mode und Freizeit. Mit der Watch Fit 5 Pro rückt hingegen der Outdoor-Aspekt noch stärker in den Fokus. Hier kommen höherwertige Materialien und ein größeres und noch helleres Display zum Einsatz. Dazu werden zusätzliche Gesundheitsfunktionen wie EKG und Kontrolle der arteriellen Steifigkeit integriert.

Die neuen Huawei-Smartwatches sind ab sofort verfügbar. Die Watch Fit 5 gibt es in Silber, Grün, Lila, Weiß und Schwarz für eine UVP von 199 Euro. Bei der Watch Fit 5 Pro hat man die Wahl zwischen Orange, Weiß und Schwarz. Die UVP liegt mit 299 Euro 100 Euro höher. Beim Kauf einer der beiden Smartwatches über den Huawei Online Store oder den Huawei Flagshipstore in Berlin wird bis zum 30. Juni 2026 ein Rabatt (40 Euro für das Basis- und 50 Euro für das Pro-Modell eingeräumt). Dazu gibt es eine Garantieverlängerung auf drei Jahre.

Beide Modelle werden sicher verpackt ausgeliefert und beim Abheben des Deckels direkt präsentiert. Auf dem Display klebt jeweils ein Aufkleber, der darauf hinweist, dass die Watch-Fit-5-Modelle nicht beim Duschen oder Baden getragen werden sollen. Sie sind zwar prinzipiell wassergeschützt, sollen aber vor chemischen Einflüssen, hohen Temperaturen und hohem Wasserdruck (gerade beim Duschen) geschützt werden.

Der Lieferumfang fällt übersichtlich aus. Zur Smartwatch gibt es ein Ladekabel mit kabellosem Ladeelement sowie eine Kurzanleitung. Die Akkulaufzeit wird von Huawei mit sieben Tagen bei typischer Nutzung und zehn Tagen bei ganz sparsamer Nutzung angegeben. Wir konnten bei zurückhaltender Nutzung ohne Tracking tatsächlich auch mit etwa 10 Prozent Akku pro Tag auskommen. Langes Tracking z.B. auf einer mehrstündigen Radtour kann aber durchaus 20 Prozent und mehr an Akkuladung kosten. Huawei selbst gibt eine GPS-Laufzeit von bis zu 24 Stunden an.