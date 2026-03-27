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BLUETTI hat sich auf mobile Energiespeicher und Solarlösungen spezialisiert. Mit der neuen Elite 300 hat der Hersteller nun eine kompakte 3-kWh-Powerstation auf den europäischen Markt gebracht. Das Gerät richtet sich sowohl an Nutzer im Outdoor-Bereich als auch an Anwender, die eine flexible Notstromlösung für den Haushalt suchen. Aktuell gibt es für Hardwareluxx-Leser einen speziellen Rabatt von 8 %.

Viel Kapazität bei kompakter Bauweise

Die BLUETTI Elite 300 bietet eine Kapazität von 3.014 Wh, bleibt dabei jedoch vergleichsweise handlich und ist sogar die offiziell kleinste 3-kWh-Lösung am Markt. Mit Abmessungen von 366 × 305 × 297,5 mm und einem Gewicht von 26,3 kg bewegt sich das Gerät auf dem Niveau vieler 2-kWh-Modelle. Dadurch soll sich die Powerstation einfacher transportieren und flexibel zwischen Einsatzorten wie Wohnmobil, Campingplatz oder Eigenheim bewegen lassen.

Bei der Leistung gibt BLUETTI eine Dauerleistung von 2.400 W an. Damit lassen sich typische Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Mikrowellen oder Laptops betreiben. Für kurzfristig höhere Lasten steht ein sogenannter Power-Lifting-Modus zur Verfügung, der die Ausgangsleistung auf bis zu 4.800 W erhöht und damit auch energieintensivere Geräte versorgen kann.

Die Elite 300 bietet eine Vielzahl an Anschlüssen, um unterschiedliche Geräte gleichzeitig zu betreiben. Zur Ausstattung zählen unter anderem zwei AC-Steckdosen, zwei USB-A-Ports sowie zwei USB-C-Anschlüsse mit einer Leistung von bis zu 140 W. Ergänzt wird dies durch einen klassischen 12-V-Anschluss inklusive 30-A-Ausgang sowie einen Zigarettenanzünder-Port. Damit deckt das Gerät sowohl klassische Haushaltsanwendungen als auch mobile Szenarien ab.

Fokus auf Camping und Notstromlösung

Besonders unterwegs soll die Powerstation ihre Stärken ausspielen. Der integrierte 12V/30A-Anschluss ermöglicht den Betrieb typischer Systeme in Wohnmobilen, etwa Wasserpumpen, Beleuchtung oder Heizungen. Dadurch eignet sich die Elite 300 für Camper, Vanlife-Enthusiasten und Bootsbesitzer gleichermaßen.

Auch beim Laden zeigt sich das Gerät flexibel. Über das Stromnetz kann die Powerstation mit bis zu 2.300 W geladen werden, wodurch ein Ladestand von 80 % in rund 1,3 Stunden erreicht werden soll. Alternativ lässt sich die Elite 300 über Solarpanels mit bis zu 1.200 W speisen. Für unterwegs bietet BLUETTI zudem eine Ladelösung über den Fahrzeuggenerator an, die deutlich schneller arbeiten soll als herkömmliche 12-V-Ladegeräte.

Neben mobilen Anwendungen bewirbt BLUETTI die Elite 300 auch als Backup-Lösung für den Haushalt. Bei Stromausfällen soll das Gerät innerhalb von 10 ms auf eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) umschalten. Damit können empfindliche Geräte wie Computer, Aquarienfilter oder Kühlschränke weiter betrieben werden.

Die Steuerung erfolgt über eine überarbeitete App, die neben Monitoring auch erweiterte Funktionen bietet. Über WLAN oder Bluetooth lassen sich beispielsweise Zeitpläne für die Energieversorgung definieren. Nutzer können so Geräte automatisiert aktivieren oder deaktivieren und den Energieverbrauch gezielt steuern.

Preis und Verfügbarkeit

Die BLUETTI Elite 300 ist über die offizielle Website des Herstellers erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.499 Euro. Wer das Gerät in den Warenkorb packt, kann beim Checkout den Rabattcode HW300 einsetzen und erhält einen Endpreis von 1.379,08 Euro. Zusätzlich gibt es für Hardwareluxx-Leser noch einen allgemeinen Discount-Code, der auch auf andere Produkte von BLUETTI gilt. Mit dem Code HW5OFF lassen sich hier fünf Prozent einsparen.

BLUETTI präsentiert neue Balkon-Solarlösung

BLUETTI stellt weiterhin die neue Balco-Serie vor. Dabei handelt es sich um ein System für Balkon-Solaranlagen. Ziel ist es, Haushalten einen möglichst einfachen Zugang zu eigener Stromerzeugung zu ermöglichen. Angesichts steigender Strompreise rückt die Nutzung eigener Energiequellen zunehmend in den Fokus. Insbesondere Balkone gelten dabei als bislang oft ungenutzte Fläche, die sich mit kompakten Solarlösungen effizient erschließen lässt.

Ein zentraler Ansatz der Balco-Serie ist die einfache Inbetriebnahme. Laut Hersteller setzt das System auf ein Plug-and-Play-Konzept, das ohne komplizierte Verkabelung, Spezialwerkzeug oder professionelle Installation auskommt. Nutzer sollen die Anlage innerhalb weniger Minuten nach dem Auspacken in Betrieb nehmen können.

Die Balkon-Solarsysteme sind darauf ausgelegt, direkt Stromkosten zu senken und langfristig eine größere Unabhängigkeit vom Energiemarkt zu ermöglichen. Der erzeugte Strom kann im Haushalt genutzt oder gespeichert und später verwendet werden. Damit sollen Nutzer weniger anfällig für schwankende Strompreise sein und gleichzeitig ihren Eigenverbrauch optimieren. BLUETTI spricht in diesem Zusammenhang von einem klaren Weg hin zu mehr Energieautonomie.

Ein weiteres zentrales Element der Geräte ist das KI-gestützte Energiemanagementsystem. Dieses analysiert kontinuierlich verschiedene Faktoren wie Strompreise, Solarertrag und Verbrauch im Haushalt. Auf Basis dieser Daten wird automatisch entschieden, wann Energie gespeichert, genutzt oder ins Netz eingespeist wird. Die Steuerung erfolgt über eine vernetzte Plattform, die sich in bestehende Smart-Home-Umgebungen integrieren lässt. Unterstützt werden unter anderem Systeme wie Google Home und Amazon Alexa, aber auch Lösungen wie Shelly 3EM oder Home Assistant. Dadurch lässt sich die Energieverwaltung weiter automatisieren und an individuelle Bedürfnisse anpassen.

BLUETTI plant die offizielle Vorstellung der neuen Balkon-Solarlösung im Rahmen eines Launch-Events am 12. Mai 2026 in Paris. Weitere Details zu technischen Spezifikationen, Preisen und Verfügbarkeit sollen im Zuge der Präsentation folgen.

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